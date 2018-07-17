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17 Temmuz 2018 10:04

Lego Festivali başlıyor

Modern çağın en eski oyuncaklarından Lego binlerce parça oyuncakla Kahramanmaraş Piazza’ya geliyor.

Lego Festivali başlıyor

17 Temmuz 2018 10:04


60 yıldan fazladır üretilen ve sürekli kendini yenileyen, her devrin vazgeçilmez oyuncağı Lego, Piazza’da gerçekleştirilecek Lego Festivali ile Kahramanmaraşlı çocukların hayal dünyasıyla buluşacak.


19-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Lego Festivali ile çocuklar, Legoların büyülü dünyasının kapılarını aralayacak.


AVM’nin etkinlik alanında kurulacak olan Lego tasarım alanında çocuklar hayal dünyalarını keşfedecek. Festivale dev Lego heykelleri, dans gösterileri ve Legolardan yapılan birbirinden ilginç oyuncaklar eşlik edecek.


Lego Festivali 19-24 Temmuz tarihlerinde, her gün 12.00 ve 19.00 saatleri arasında çocukları eğlence dolu bir yolculuğa çıkaracak.




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