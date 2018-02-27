Lise öğrencilerinden Mehmetçik’e destek

Çok Programlı Anadolu Lisesinde 250 öğrenci, terör unsurlarına karşı Afrin’de devam eden operasyona destek vermek için okul bahçesinde ay-yıldızlı koreografi yaptı. Öğrenciler, Mehmetçik’e olan sevgilerini Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyarak gösterdi.

Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Güzel, öğrencilerin Türk askerleri için yaptığı çalışma hakkında "Bu ülkeyi bize hediye eden bu bayrak, bu devleti bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Öğrencilerimizin ay yıldızlı bayrağımızı oluşturan hilal ve yıldız temalı çalışması bizleri gururlandırdı. Türk bayrağını temsili olarak canlandırdılar. Ülkemize ve milletimize verilebilecek en büyük armağan gençlerimizin yetiştirilmesidir, eğitimleriyle ülkemizi kalkındırırken gerektiğinde de ülkenin birlik ve beraberliği için üzerilerine düşün tüm görevleri yapmaya hazır olduklarını ve bu anlamda dualarıyla Türk ordusunun yanındalar" dedi.

Programa Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen de katıldı.