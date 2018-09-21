Lüks otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yumaklıcerit Mahallesi Çağlayancerit bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Kazım Seyhan'ın kullandığı 27 AAC 095 plakalı lüks otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Su kanalına düşen otomobil, hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Sürücü Kazım Seyhan, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.