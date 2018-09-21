İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lüks otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yumaklıcerit Mahallesi Çağlayancerit bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Kazım Seyhan'ın kullandığı 27 AAC 095 plakalı lüks otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Su kanalına düşen otomobil, hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Sürücü Kazım Seyhan, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.