Madalyasız romanının yazarı Kahramanmaraş'a geliyor

Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında önemli en önemli moral kaynağı olarak gösterilen Maraş Savunması'nı anlatan "Madalyasız" romanının yazarı Mehmet Uluğtürkan, Kahramanmaraşlı okurlarıyla bir araya geliyor.

Kahramanmaraş Uluslararası 5'nci Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında düzenlenecek etkinlikte Mehmet Uluğtürkan, romanını imzalayacak. Mehmet Uluğtürkan'ın ilk romanı olan ancak kitap kurdu okurlardan büyük övgüler alan Madalyasız'ın imza günü etkinliği, KAFUM Fuar Merkezi'nde 14 Ekim Pazar günü saat 15.00'te başlıyor.

Madalyasız, 21 Ocak - 12 Şubat 1920 tarihleri arasında gerçekleşen, zulüm altındaki milletlere örnek olan Maraş Savunması'nı farklı bir açıdan anlatan bir roman olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin en büyük yayın kuruluşlarından Doğan Kitap'ın yayınladığı ve ilk günden itibaren edebiyat tutkunlarının ilgiyle karşıladığı Madalyasız, tam 4 baskı yapma başarısını yakaladı. Madalyasız, emsalsiz bir söz verip kendisi ve oğlu dahil 120 kişilik çetesine liderlik ederek Darende'den yola çıkan, Maraş'ın Fransız işgaline karşı direniş mücadelesine katılan Yenice Mehmet Ağa'nın (1864-1937) başından geçenleri, tarihi gerçeklere bağlı kalarak anlatıyor.

Mehmet Uluğtürkan'ın 3 yıllık bir araştırma sonucu yazdığı Madalyasız'da, Maraşlıların ezanı susturmamak, bayrağı indirmemek için yaptığı kahramanlıklara geniş bir yer verilirken, çarpıcı olaylar duygusal boyutlarıyla satırlar arasında göze çarpıyor. Romanda, Maraşlıların işgalcilere karşı direnirken hangi zorluklarla boğuştuğu, nasıl özveriyle savaştıkları, birçok edebiyat tutkununun gözyaşlarıyla okuduğu cümlelerle anlatılıyor. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlarda, Madalyasız'ın Maraş Savunması'na hak ettiği değeri vermiş olduğuna dikkat çekiliyor.

Mehmet Uluğtürkan kimdir?

1972'de Darende'de doğdu. Halkla ilişkiler üzerine ön lisans, işletme üzerine lisans eğtimi aldı. Yüksek lisansını, Çukurova Üniversitesi'nde yönetim ve organizasyon üzerine yaptı. Gazetecilik hayatına 1989 yılında muhabir olarak başladı. 1998-2004 yılları arasında Adana Sanayi Odası basın danışmanlığı görevini yürüttü. 2008'de Türkiye'nin ilk bölgesel ekonomi yayını Refleks gazetesininin kurucuları arasında yer aldı. 2009 yılında yaptığı bir haberle, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen yarışmada araştırma dalında Türkiye birincisi oldu. Onlarca kuruluştan mesleki ödüller aldı. Hürriyet gazetesi Çukurova GAP yayınında bir yıl kadar köşe yazarlığı yaptı. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak Ekonomi Gazeteciliği dersi verdi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Mehmet Uluğtürkan'ın, Türkan ve Nadiye isimli iki kızı vardır.