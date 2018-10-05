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Mahçiçek: "Nitelikli insanların yetişmesinde birinci faktör eğitimdir"

Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 4 yıldır ortaklaşa hayata geçirilen Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi protokolü yenilendi.


Protokol imza töreni Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenirken, 4 yıllık süreçte yaklaşık 1 milyon 660 bin öğrenci kitap okuma oranına ulaştı.


Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının artırıldığı projede konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projesi kapsamında aşağı yukarı 4 yıldan bu yana her sene en az 60 bin kitap aldık. Geçen sene 34 bin Safahat'ı bütün liselerimize dağıtık. Rakamsal olarak baktığımız zaman bütün Kahramanmaraş'ta dağıttığımız kitaplar sonucunda 1 milyon 660 bin öğrencimize ulaştık. Bu ülkeyi gelecekte iyi yerlere taşımak istiyorsanız, nitelikli insanlar yetiştireceksiniz. Nitelikli insanların yetişmesinde birinci faktör eğitimdir. Eğitim alanında çalışmalarımız devam edecektir. Bu önemli projede emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Eğitim camiamıza ve öğrencilerimize hayırlı, uğurlu ve faydalı olsun” diye konuştu.

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