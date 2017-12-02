17-25 Aralık’ta taşeronları üzerinden bu filmi sahnelediler film tutmadı. Şimdi filmi bizzat New York’tan sahneliyorlar. Bu film tutar mı? Bu film tutmaz. Bu film, senaryosuyla, oyuncularıyla Oscar ödülü alabilir. Ama bu film tutmaz" dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Elbistan’a gelen Ünal, kongrede, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Bu oyunu biz defalarca gördük"

Ünal, "Şimdi son günlerde bir oyun oynanıyor. Amerika, İran’a ambargo uygulamış. Bunu da BM’nin güvenlik konseyinin belli kararları ile pekiştirmiş. Peki bu ambargoyu kaç ülke deldi? İngiltere’sinden Fransa’sına, İsviçre’sinden Hollanda’sına kadar bu ülkeler, bu ambargoyu deldiler mi? Deldiler. Peki bu ambargoyu delen ülkelere Amerika ne yaptı? Ha kendisi de deldi. Birçok yerden Amerika’nın içindeki şirketler de bu ambargoyu deldi. Aynı şekilde Boeing, Fransa’da Peugeot. Peki bu ambargoyu delen ülkelerin hiçbirisinden Amerika bir soytarı bulup, bir rehin bulup onu yargılıyor görüntüsü adı altında, o ülkeye dönük bir operasyon yaptı mı? Yapmadı. Bırakın uluslararası hukuku, doğal hukuka bile hiçbir şekilde uymayan ve bir adamı önce sanık, sonra tanık sandalyesine oturtup, ezberletilen bir senaryoyu tekrar ettirerek, dünya medyası önünde bir sahne kurdular ve o sahnede amaçları Türkiye’yi mahkum etmek. Oyuncular belli, oyun belli, senaristi belli, her şey belli. Peki burada bunların İran’da dönük Türkiye’nin ambargoyu delmesi mi konuşuluyor? Hayır. Ne konuşuluyor bu mahkemede? Ambargonun delinmesine dair hiçbir şey konuşulmuyor. Ne konuşuluyor? Recep Tayyip Erdoğan konuşuluyor, Türkiye konuşuluyor, Halk Bankası konuşuluyor. İsimler veriliyor. Peki bu senaryo bize tanıdık geliyor mu? Bu oyun bize tanıdık geliyor mu? Nereden tanıdık geliyor? 17-25 Aralık’tan tanıdık geliyor. 17-25 Aralık’ta taşeronları üzerinden bu filmi sahnelediler film tutmadı. Şimdi filmi bizzat New York’tan sahneliyorlar. Bu film tutar mı? Bu film tutmaz. Bu film, senaryosuyla, oyuncularıyla Oscar ödülü alabilir. Ama bu film tutmaz. Bu oyunu biz defalarca gördük. Geziyle geldiniz yenemediniz.17-25 Aralık’la geldiniz yenemediniz, yenildiniz. 15 Temmuz’da geldiniz, yenildiniz. Gene yenileceksiniz" ifadelerini kaydetti.

"Toplam 40 saniyede 4 kere fikir değiştiriyor"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarına da değinen Ünal, "Geçen gün bir kadın zirvesinde Hürriyet Gazetesi yazarı bununla söyleşide bulunuyor. Diyor ki; ‘Kemal bey biz kadınlar olarak incindik. Siz bir açıklamanızla kadına şiddetin gerekçesi olabileceğini söylediniz’ diyor. O diyor ki; ‘Yok ben öyle bir şey söylemedim’ diyor. Kadın diyor ki; ‘Bak söyledin. Bunu bunu söyledin’. ‘Ha evet söyledim ama ben şunu kastetmiştim’ diyor. Toplam 40 saniyede 4 kere fikir değiştirdi. 4 kere çark etti. O yüzden adı çarkçı Kemal kaldı. Şimdi sen çıkıyorsun, bir takım iddialarda bulunuyorsun, elinde kağıtlar sallıyorsun. Diyorsun ki; ‘Ey Cumhurbaşkanı senin yakınların, yurt dışına falanca adaya offshore hesaplarına para göndermiş buralar vergi cennetidir, siz vergi kaçırıyorsunuz’ bir sürü ithamda bulunuyor. Bir sürü yalan söylüyorsun. Sonra genel başkanımız çıkıp diyor ki; ‘Bunları ispat etmezsen müfterisin. Çünkü müfteri iddiasını ispatla mükelleftir.’ Çıkıyor, bir takım kağıtlar sallıyor, mendil sallar gibi. Bunları basınla paylaşmıyor, kimseye vermiyor. 5 gün boyunca kendi genel başkan yardımcılarına vermiyor. Baskıların sonunda bu kağıtları dağıtıyor. Orijinalleri elimde diyor. Şimdi senin iddian neydi, ‘falanca yere para gönderdiniz’. Ajans dün bankacılardan görüş alıyor. Bankacılar, ‘bu dağıtılan kağıtlarda yurt dışına gönderilen bir para yok. O adaya gönderilen bir para yok. Bu kağıtlarda iki Türk bankasının kendi arasındaki para transferi var’ diyor. Şimdi hangi bir yerini düzelteceksiniz. Sonra da pişkin pişkin hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam ediyor" diye konuştu.