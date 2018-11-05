Maraş işi sim sırma ok kılıfı

Kahramanmaraş'ta bir saraç, ok için kullanılan kılıfa Maraş işi sim sırma işlemesini yaptı.

Dulkadiroğlu ilçesi Saraçhane Çarşısı'nda saraçlık yapan Zafer Güzlek, sim sırma işiyle hazırladığı kılıfı 2 günde tamamlayarak sahibine teslim etti.

Maraş işi sim sırma ile işlenen ve ‘tirkeş' adındaki ürünün fiyatı ise 400 lira. Amaçlarının sim sırma işlemesini ürünlerinde kullanarak tanınabilirliğini artırmak olduğunu söyleyen Güzlek, “Atlı okçuluk, atlı cirit ve atlı safari turlarına deri, eğer ve hayvan koşum takımları da hazırlıyorum. Kılıfı ve işlemeyi 2 günde hazırlayarak sahibine teslim ettik. Özellikle tarihi değere sahip ürünleri hazırlayıp gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hazırladığımız tirkeşin fiyatı 400 lira. Ok ve yay için kullanılan bir kılıf. Genelde hazırlanan bu kılıflara tarihi çizgiler ile desenler hazırlanıyor. Ancak biz buna Maraş işi sim sırmayla işlemesi ile lale figürü bırakarak yaptık” diye konuştu.