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Mazot hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde araçlardan mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde araçlardan mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde boş araziye bırakılan 2 vidanjörün deposundan yaklaşık 300 litre mazot çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına aldı.


Ercan T. (23), Ahmet P. (26), Osman P. (58) ve Halil E.'nin (25) ifadesinden yola çıkan polis, çalınan mazotu Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde etrafı duvarla çevrili bir bahçede bidonlarda buldu. El konulan mazot sahiplerine teslim edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan T., Ahmet P. ile Halil E. tutuklandı, Osman P. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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