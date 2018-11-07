Meyve sularının arasında 14 bin paket kaçak sigara çıktı

Kahramanmaraş'ta, meyve suyu yüklü kamyonette 14 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a kaçak sigara getirdiği belirlenen 27 BIR 19 plakalı kamyonet çevre yolunda durduruldu. Kamyonette yapılan aramada palet ve meyve sularının altında gizlenmiş 14 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kamyonette bulunan Mehmet G. ve Harun A. gözaltına alındı.