Mezarlık ziyaretine gelenleri soydu

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Şeyh Adil Mezarlığı’na kabir ziyaretine gelen vatandaşların park ettikleri araçların camını kırıp çanta hırsızlığı yapan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi Refik Efendi Caddesi üzerinde bulunan Şeyh Adil Mezarlığı giriş kapısında meydana gelen hırsızlık ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Aracın camını kırarak içlerinde bulunan eşyalarını çalan hırsızın yakalanması için geniş çaplı araştırma yapan polis, olay yerini çok uzaktan gören bir kamera görüntüsü saptadı. Olay günü mezarlık etrafında dolaşan şüpheli bir aracın markasını belirleyen polis ekipleri, MOBESE ve PTS kayıtlarından aracın plakasını tespit etti.

Yağma, sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan 14 ayrı suç kaydı olan 36 yaşındaki Kenan K. yakalanarak gözaltına alındı. Kenan K. emniyetteki ilk sorgusunun ardından sevk edildiği adli mercilerle tutuklanarak cezaevine konuldu.