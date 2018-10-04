MHP Elbistan Teşkilatı'nda görev değişikliği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Başkanlığında mevcut başkan Ali Demir'in yerine emekli öğretmen Ramazan Kılıç atandı.

MHP Elbistan İlçe Başkanlığı'ndaki görev değişimiyle ilgili olarak MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgi notunda, “MHP Elbistan İlçe Başkanlığımızda genel merkezimizin takdiriyle görev değişikliği olmuştur. Ali Demir'e bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder bundan sonraki siyasi hayatında başarılar dileriz. Bu bir bayrak yarışı olup MHP Elbistan İlçe Başkanlığı bayrağını Ramazan Kılıç devralmıştır. Tüm teşkilatımıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

Partisinin Elbistan İlçe Teşkilatı'ndaki görev değişikliğini değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, bu tür değişimlerin zaman zaman olduğunu belirtti. Doğan, “Bu bir görev değişikliğidir. Ramazan Kılıç Bey'in yazısı da geldi. Bu bir bayrak yarışıdır. Zaman zaman böyle değişimler olur” ifadelerini kullandı.