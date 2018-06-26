MHP’li Aycan: “Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır”

Özel bir tesiste akşam yemeğinde teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Aycan, meclisin kilit partisinin artık MHP olduğuna dikkati çekerek, “Elbette 49 vekil bizim beklediğimizden azdır ama bu 49 vekil bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir. Meclis aritmetiğinde, MHP’yi kilit konuma getirmiştir. 600 vekil var mecliste, her zaman ve bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek o olacaktır. Bugün MHP mecliste kilit konumdadır. MHP’nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan’ı kurtarmıştır hem AK Parti’yi kurtarmıştır hem meclisi hem de devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin” dedi.