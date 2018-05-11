MHP’li Aycan, Kahramanmaraş’ta partililerle buluştu

MHP Dulkadiroğlu ilçe binasında partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, katılımcılara cumhur ittifakının öneminden bahsetti.

MHP Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen toplantıya, milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aycan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin duruşunun devlet ve milletin çıkarları doğrultusunda olduğunu söyledi. Yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde MHP’nin her türlü desteği verdiğini dile getiren Aycan şunları söyledi:

“Biliyorsunuz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oturup yerleşmesi için, sadece seçim değil seçimden sonraki 5 yıllık sürede bu birlikteliğin devam etmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm kurum ve kuruluşlarıyla oturması gerekmektedir. Yeni bir döneme, yeni bir siyasi sisteme geçiyoruz. Bu sistemin yerleşmesi için Milliyetçi Harekat Partisi her tülü desteği vermeye taahhüt etmiştir. Geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu işbirliğini bu ittifakı 2073 yılına kadar da sürdürme niyeti içinde olduklarını söylemişlerdir. İnşallah bu birlikte beraberlik süreci içerisinde, uzun süreli işbirliği ile ülkemizin kaderini, ülkemizin siyasi seyrini de etkileyen bir süreç başlamıştır. Genel başkanımız 21 yıldır başkanlığı sürecinde her zaman devletim demiştir, milletim demiştir ve devletin çıkarını partinin çıkarından, kişisel çıkarından öncelikli tutmuştur. Bugün de yaptığı budur. Anlamayanlar anlasın bir kez daha söylüyorum. Bu devlet duruşudur, bu Türk milliyetçisinin duruş şeklidir. Önemli olan devletimiz güçlü olsun önemli olan devletimiz muzaffer olsun.”