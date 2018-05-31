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31 Mayıs 2018 14:26

MHP’li Aycan: "Teröristler için af istemiyoruz"

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, “Biz CHP gibi, HDP gibi ya da Meral Akşener gibi Selahattin Demirtaş’a ve teröristlere af istemiyoruz” dedi.

MHP’li Aycan:

31 Mayıs 2018 14:26


Aycan, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi dışındaki mahkum yakınlarıyla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, ağır suçlara karışmamış insanların affa tabi olması gerektiğini söyledi.


Seçimlerin ardından Mecliste güçlü şekilde temsil edildiklerinde af kanununu çıkaracaklarını söyleyen Aycan, "Milliyetçi Hareket Partisi kader mahkumlarının yanında. Genel başkanımız bunu dile getirdi ve af istedi kader mahkumları için. Seçim beyannamemizi de açıkladık ve vaatlerimiz içinde bulunan en önemli konu budur. Biz diğer partilere benzemiyoruz. Biz CHP gibi, HDP gibi ya da Meral Akşener gibi Selahattin Demirtaş’a ve teröristlere af istemiyoruz. Devletine silah çekmiş, askerimizi polisimizi şehit etmiş, dağdaki insanlar için af istemiyoruz. Bunları destekleyen Selahattin Demirtaş için de af istemiyoruz. Biz kader mahkumları için af istiyoruz. Bir şekilde kaderin cilvesi olarak içeri girenler için af istiyoruz. Bizim af istediğimiz insanlar basit olaylarda, trafik kazası yapmış veyahut bir şekilde kavgaya karışmış ve mahkum olmuş kişiler için af istiyoruz" diye konuştu.




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