Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 12:37

Mıcıra kapılan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kahramanmaraş-Adıyaman karayolunda mıcıra kapılarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mıcıra kapılan otomobil takla attı: 1 yaralı

11 Temmuz 2018 12:37


Edinilen bilgiye göre, Halil Karlıdağ (62) yönetimindeki 31 KF 505 plakalı otomobil, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden Adıyaman istikametine giderken, D-360 karayolunda mıcıra kapıldı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yaralı sürücü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Karlıdağ’ı yarım saatlik çalışma sonucu araçtan çıkardı.


Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Halil Karlıdağ, Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç