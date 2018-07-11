Mıcıra kapılan otomobil takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Halil Karlıdağ (62) yönetimindeki 31 KF 505 plakalı otomobil, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden Adıyaman istikametine giderken, D-360 karayolunda mıcıra kapıldı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yaralı sürücü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Karlıdağ’ı yarım saatlik çalışma sonucu araçtan çıkardı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Halil Karlıdağ, Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.