Mıcıra kapılan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kazada 2 kişi yaralanırken otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Kahramanmaraş-Adıyaman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Arıcı (32) yönetimindeki 07 CA 754 plakalı otomobil, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden Adıyaman istikametine giderken D-360 karayolunda mıcıra kapıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeritte Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan Şeref Yurdagül yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobile çarptı.

Kazada her iki otomobil de hurdaya döndü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücüler Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.