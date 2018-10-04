Minik İlhan yine şampiyon

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen, 26 ülkeden 200 sporcunun katıldığı Judo Turnuvasında minikler kategorisinde Belçika takımı adına mücadele eden 10 yaşındaki Kahramanmaraşlı İlhan İbrahim Göğremiş birinci oldu.

Final müsabakasının ardından birincilik kürsüsüne çıkan İlhan İbrahim Göğremiş, altın madalyasını büyük bir sevinçle aldı.

Çocuklarının Haziran ayında Hollanda düzenlenen turnuvada da birinci olduğunu hatırlatan Carina-Ahmet Göğremiş çifti aynı sevinci bir daha yaşadıkları için oldukça mutlu olduklarını belirttiler.

Baba Ahmet Göğremiş oğlunun bu başarısını da önceki başarısı gibi yine Türkiye'ye armağan ettiklerini söyledi.