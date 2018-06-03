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03 Haziran 2018 15:13

Minik İlhan’ın başarısı

Hollanda’nın Eindhoven kentinde bu yıl 44.

Minik İlhan’ın başarısı

03 Haziran 2018 15:13

’sü düzenlenen, 22 ülkeden 400 sporcunun katıldığı Judo Turnuvası’nda minikler kategorisinde Belçika takımı adına mücadele eden 10 yaşındaki Kahramanmaraşlı İlhan İbrahim Göğremiş rakiplerini tek tek mağlup ederek birinci oldu.


Final müsabakasının ardından birincilik kürsüsüne çıkan İlhan İbrahim Göğremiş’e altın madalyasını Hollanda Judo Federasyonu Başkanı taktı.


Çocuklarını birinciliğinin ardından Carina-Ahmet Göğremiş çifti büyük sevinç yaşadı. Ahmet Göğremiş oğlunun bu başarısını Türkiye’ye armağan ettiklerini söyledi.




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