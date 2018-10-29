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Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Kahramanmaraşlı minik öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte coşkuyla kutladı.

Kahramanmaraşlı minik öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte coşkuyla kutladı.


Minik öğrenciler, AVM'nin giriş katındaki etkinlikte, saygı duruşunda bulunup, öğretmenlerinin nezaretinde İstiklal Marşı ve zafer şiirleri okudu. Ay-yıldızlı kırmızı ve beyaz tişörtler giyen öğrenciler, yüksek sesle okudukları şiirlerle ziyaretçilerin dikkatini çekti.


Etkinliği izleyen veliler ve ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video görüntüleri çekmeyi ihmal etmedi.


Öğrenciler ve AVM ziyaretçileri “Atamızın bizlere emanet ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte sevgiyle ve coşkuyla ilelebet kutlayalım”, “Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk, her zaman izindeyiz” ve “Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” mesajları verdi.

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