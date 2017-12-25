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25 Aralık 2017 17:27

Modem kutusuna gizleyip getirdiği uyuşturucu ile yakalandı

İstanbul’dan modem kutusunda getirdiği esrar ve extacy isimli uyuşturucu maddeyi Elbistan’a sokmak isteyen şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalandı.

Modem kutusuna gizleyip getirdiği uyuşturucu ile yakalandı

25 Aralık 2017 17:27


Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, M.K. isimli şahsın İstanbul’dan Elbistan’a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bu konuda çalışma yürüten narkotim ekipleri, M.K.’yi, Elbistan’da gözaltına aldı. M.K.’nin yanındaki çantada arama yapan ekiplerin dikkatini modem kutusu çekti. Kutuyu açan narkotim ekipleri, kutunun içerisinde zulalanmış olarak poşetler halinde ayrı ayrı paketlenmiş 6 parça toz esrar maddesi, 1 paket kubar esrar maddesi ve 4 adet extacy hap ele geçirildi. Aynı operasyonda yakalanan G.B. isimli şahıs da H.K. ile birlikte Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Her iki şahsa da uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı. Modem kutusunun içine gizlediği uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan H.K. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilirken; G.B. isimli şahıs ise işlemlerinin ardından emniyetten salıverildi.


Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, ilçedeki uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına ilişkin olarak mücadelesinin aralıksız devam ettiği belirtildi.




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