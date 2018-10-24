Mondros Mütarekesi Sempozyumu başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Atatürk Araştırma Merkezi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile organize edilen ‘Mondros Mütarekesi'nin 100. yılı, 1. Dünya Savaşı'nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları' sempozyumu başladı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Mehter Takımı'nın konseriyle başlayan sempozyumun açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Tarihimizin çok önemli olaylardan bir tanesini bilim adamları Kahramanmaraş'ımızda tartışacak. Bu programın yapılacağı en uygun il Kahramanmaraş'tır. Çünkü Mondros Mütarekesi'nden sonra ülkemiz işgale uğramış ama bu Mondros Mütarekesini de ilk yırtan şehir Kahramanmaraş olmuştur. İşgalci zihniyete o zamanki emperyalist Fransız Ordusu'na çok ağır bir darbe indirmiş ve Kurtuluş Savaşımızın meşalesini ateşlemiştir" dedi.

Büyüklerinin o vahşet dolu savaşı anlattığını ifade eden Erkoç, "Tüm imkansızlıklara rağmen, imanla, inançla kahraman ecdadımız o gün büyük bir destan yazmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunda en önemli adım atan şehir olmuştur. Bu sempozyumun burada olacağını arkadaşlarımızla beraber düşündük ve kararlaştırdık ve bugün de hep beraber yapmaktayız. Tarihin tekerrür etmemesi için, tarihteki önemli olayların anlatılması ve bunlardan ders çıkarılması gerekir. İnşallah bu sempozyumlardan çok güzel sonuçların çıkacağı ve gelecek nesillere ışık tutacağı inancındayım” diye konuştu.

Erkoç, konuşmasında daha sonra şunları kaydetti:

“Kahramanmaraşımız hem istiklalde hem de istikbalde en önde duran insanların şehri. Türkiyemizin istikbal mücadelesinde de yetiştirdiği edebiyat, sanat ve tarih adamlarıyla çok önemli hizmetlere imza atmış, Yeni Türkiye'nin ruhunda da çok önemli katkısı olan bir şehir olduğuna inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak birçok etkinlikler yapmaktayız. Hem şehrimizin tarihiyle, geçmişi ile ilgili geçmişte yaşanılan olaylardan ibretler ve dersler alarak onları gençlerimizin ve vatandaşlarımızın tanıması için hem de kültür sanat ve edebiyatla ilgili çok önemli çalışmalara hep beraber imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz”