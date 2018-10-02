Motorize sigara kaçakçısı jandarmaya takıldı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yabancı uyruklu bir kişinin kullandığı motosiklette 920 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Suriye uyruklu N.D.'nin kullandığı motosiklette 920 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ÖTV genel tebliği kapsamında N.D.'ye 12 bin 880 TL idari para cezası kesilirken, kaçakçılıkta kullanılan motosiklete ise 4 bin 333 TL ceza kesildi.