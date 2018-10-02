Motosiklet hırsızları kamerada

Kahramanmaraş'ta farklı yerlerden 3 adet motosikleti çalan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı motosikletlere yönelik operasyon yaptı.

Pazarcık ilçesi ve Narlı Mahallesi'nde birçok adreste operasyon yapan polis ekipleri, düz kontak yöntemiyle motosiklet çaldığı tespit edilen 2 kişi ile çalıntı motosiklet satın alan 4 kişiyi yakaladı. Operasyonda 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, çalıntı motosikletleri satın alan 4 kişiye de suç eşyasını satın almaktan işlem yapıldı.

Öte yandan, bir mahallede bulunan ve park halindeki motosikleti çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.