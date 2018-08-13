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13 Ağustos 2018 19:33

Motosiklet sürücüsü genç kazada hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta motosiklet ile beton mikserinin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü genç kazada hayatını kaybetti

13 Ağustos 2018 19:33


Kaza, Kahramanmaraş doğu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Nazım Yiğit’in (18) kullandığı 27 AEH 56 plakalı motosiklet kent merkezi istikametinde giderken bir anda hakimiyeti kaybederek İ.P.’nin (33) kullandığı 27 SY 120 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Nazım Yiğit kaza sonrası yola savrulurken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yiğit’i Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Yiğit, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza sonrası yolda kontrollü olarak geçiş sağlanırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.


Öte yandan, vatandaşlar kazanın yaşandığı kontrolsüz kavşağın düzenlenmesini istedi.




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