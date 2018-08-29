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29 Ağustos 2018 15:14

Motosikletini çuvalla götürdü

Kahramanmaraş’ta motosikleti çalınan bir kişi polisin bulduğu parçalanmış motosikletini çuvala doldurarak teslim aldı.

Motosikletini çuvalla götürdü

29 Ağustos 2018 15:14


Olay, Onikişubat ilçesinin Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evin önünde park halinde olan 27 BLH 02 plakalı motosiklet bilinmeyen kişilerce çalındı. Araştırma yapan polis ekipleri, Onikişubat’ın Yeşilyöre Mahallesi’nde bir evde arama gerçekleştirdi. Evin bahçe kısmında motosiklet parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Motosikleti çalan, satın alan ve parçalayan üç kişiye adli işlem yapıldı.


Motosikleti çalınan fabrika işçisi Tarık Tekin ise emniyete geldiğinde şok oldu. Parçalanan motosikletini çuvallara doldurarak teslim alan Tekin, “Motosikletim Haziran ayında Kayabaşı Mahallesi’nde çalındı. Motosikletim parçalanmış halde bulundu çok zarara uğradım. Ben fabrikada çalışıyorum, yaşlı annem ve babam var Çağlayancerit’te yaşıyor ve oraya gitmek için aldım motosikleti. Fabrikada çalıştığım için ihtiyaç kredisi çekip almıştım” dedi.




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