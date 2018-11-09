Müdürün okuldan kaçtı diye öğrencinin parmaklarını kırdığı iddiası

Kahramanmaraş'ta okuldan kaçtığı iddiasıyla 12 yaşındaki bir öğrencinin, okul müdürü tarafından parmaklarının kırıldığı ileri sürüldü.

Olay, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Tombak Mahallesi'ndeki bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Koca (12), okuldan kaçtığı gerekçesiyle ve okul hizmetlisinin, ‘tavuk çalıyor' iddiası üzerine okul müdürü Mustafa Y. tarafından değnekle dövüldü.

Ömer Koca'nın eli, değnek darbeleri nedeniyle kırıldı.

Oğlunun hiçbir işini yapamadığını ve mağdur olduklarını söyleyen Ömer Koca'nın annesi Fatma Koca, “Bu olay okul müdürü Mustafa Y. tarafından yapılmıştır. Çocuklarımızı nasıl birine güveniyoruz bakın da görün. İnsan olan yapmaz. Çocuğumuzun elini değnekle vura vura parmakları kırılmaz. Hem de elini ıslatıp ıslatıp dövmüş senin karşında adam yok 12 yaşındaki bir çocuk var. Benim çocuğumu okuldan kaçtığı için döverken okul hizmetlisi 'tavuk çalıyor' demiş. Onun hiddetiyle kendi odasında ve öğretmenler odasında sopayla dövmüş” dedi.

Olayla ilgili Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturması sürüyor.