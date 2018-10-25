Muhsin Yazıcıoğlu davasında gerginlik

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli emniyet amiri Dursun Özmen'in yargılanmasına devam edildi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gelmeden Yazıcıoğlu'nun eşi ve oğlu duruşma salonuna alınmayınca kısa süreli gerginlik yaşandı.

2009 yılında Kahramanmaraş'ta yaşanan helikopter kazası sonucu dönemin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve İHA muhabiri İsmail Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan davanın 16. duruşması Kahramanmaraş 1. Asli Ceza Mahkemesi'nde görüldü. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gelmeden Yazıcıoğlu'nun eşi ve oğlu duruşma salonuna alınmayınca kısa süreli gerginlik yaşandı. Duruşmaya, helikopter kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Duruşma sonunda oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile birlikte açıklama yapan Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, “Biz polis memuru üzerinden süren davaya geldik. Ana dosyamız henüz açılmamıştır. Bizim siyasi bir beklentimiz yok. Sadece Muhsin başkan olayın kaza veya suikast dedikleri, bize göre suikast olan olayının bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz” dedi.

Mahkeme salonunda yaşanan gerginlik sorusuna Gülefer Yazıcıoğlu, şöyle cevap verdi:

“Mahkeme solunda yaşanan gerginlik oldu. Biz kapıda saatlerdir bekliyorduk. İçeri alınmak istiyorduk. Fakat oradan bir memur arkadaş, Sayın Destici girmeden bizim içeri alınmayacağımızı söyledi. Bizde bu davanın birinci dereceden muhatabının bizler olduğunu ifade ederek, oradaki arkadaşlar tepki gösterdi. Başka büyütülecek bir mesele yoktur.”

Davanın ertelenme kararının ardından adliye binası önünde basın açıklaması yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin davanın 18 Nisan 2019 tarihine ertelendiğini belirterek, “Buradaki ana soruşturma davasındaki takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturmaların başlayıp en kısa zamanda dava açılabilecek olması bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Biz devletimizle birlikte bu iş çözülene kadar sonuna kadar uğraşacağız” dedi.