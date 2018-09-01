Muhtarlar 3. Yayla Şenliği’nde buluştu

Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Yayla Şenliklerine katılım üst seviyede oldu.

Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirilen Yayla Şenliği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ile başladı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un konuşmasıyla başladı. Başkan Erkoç, konuşmasında şunları kaydetti:

“3. Geleneksel Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Yayla Şenliği aslında birlik ve beraberlik toplantısı. Biz hep beraberiz, hep beraber Kahramanmaraşız diyoruz ya, işte hamdolsun bunun en güzel örneklerinden bir tanesi burada yaşanmakta. Kahramanmaraş’ın her mahallesinden muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız burada. Burası birlik, beraberlik ve kaynaşma yeri. Burası omuz omuza durma yeri. Hep beraberce yüreklerin Kahramanmaraş için attığı yer burası. Başkonuş Yaylası, ülkemizin ve Kahramanmaraş’ın en güzel yaylalarından bir tanesi. Hem burayı dünyaya duyurmak açısından, hem de bu sıcak yaz gününde birlik ve beraberliğimizi güçlendirme açısından bu toplantı çok önemli, bunu çok önemsiyoruz. Amacımız, niyetimiz, stres atma, muhabbet etme, tanışma ve kaynaşma.”

Göreve geldikleri zamandan bu zamana geçen 4 yıllık zaman diliminde birçok başarılara imza attıklarını, birçok projeler üreterek yatırım yaptıklarına işaret eden Başkan Erkoç, “Biz göreve geldiğimizden bu yana ilimiz genelinde çok büyük başarılara imza attık. Yeni yollar, köprüler, alt ve üst geçitler, tünel kavşaklar gibi hizmetlerin yanı sıra Yedikuyular Kayak Merkezi, Kapıçam Ekstrem Spor Merkezi gibi çok büyük yatırımları yaparak halkımızın istifadesine sunduk. Bunun yanı sıra ilimizde tarım, hayvancılık ve gıda sektörüne yönelik çalışmalarımıza da başladık ve Dondurma Müzesi, Soğuk Hava Deposu, Biber Üreticileri için Organize Sanayi Bölgesi, hayvan üreticilerimiz için Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi gibi yatırım ve hizmetlerimiz de devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın yanı sıra modern illerde olan hafif raylı sistemin de ilimizde olması için çalışma ve gayretlerimiz devam ediyor” dedi.

“Türkiye’nin en çok yatırım yapan belediyesiyiz”

Kahramanmaraş’ın turizm pastasından daha fazla pay alması için çaba sarf ettiklerini anlatan Başkan Erkoç, “Şehrimizin tanıtımı adına, turizmden daha fazla pay alması adına TURSAB yetkililerini ilimize davet ederek ilimizin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdik. Bunun neticesinde hamdolsun Kahramanmaraş GAP turlarına da eklendi ve yoğun şekilde yerli turist gelmekte. Yabancı firmalarla da konuşmaktayız, amacımız Kahramanmaraş Türkiye’nin turizm pastasından Antalya gibi, Muğla gibi en fazla payı alan illerden biri olsun. Büyükşehir olarak dört yıldan beri yoğun bir şekilde çalışmaktayız ve tempoyu da her geçen gün artırmaktayız. Yeni kurulduk, ilk defa Büyükşehir olduk, ilk defa bütün şehir olduk. Bizim akranlarımız 30-40 yıl önce büyükşehir olmuştu. Aradaki açığı kapattık alt yapı olarak. Şu an Türkiye’de en çok yatırım yapan Büyükşehirlerden bir tanesiyiz. Olmaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile bizleri yalnız bırakmayarak davetimize icabet eden tüm konuklarımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize teşekkür ediyor, saygılar ve sevgiler sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Erkoç’un konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç birer selamlama konuşması yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından programda Kahramanmaraş’ın tanınmış ozanlarından Hilmi Şahballı başta olmak üzere birçok ozan programa katılarak eserlerini seslendirdiler.

Kahramanmaraş bölgesine ait orta oyunlarından ’Düğünden Koz Kaçırma Serçe Oyunu’ sahnelenmesinin ardından program cirit ve gökbörü oyunları ile devam etti.