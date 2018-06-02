Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 12:17

Nesli tükenmekte olan yılan bulundu

Kahramanmaraş’ta nesli tükenmekte olan ‘Beyaz bantlı dağ engereği’ bulundu.

Nesli tükenmekte olan yılan bulundu

02 Haziran 2018 12:17


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15’inci Malatya Bölge Müdürlüğü ekipleri, ’Kahramanmaraş’ın karasal ve iç su ekosistemleri, biyolojik çeşitlilik izleme projesi’ kapsamında kırsal kesimlerde çalışma yaptı. Biyolog Özlem Gülnar ve Sürüngen Uzmanı Öğretim Görevlisi Dr. Deniz Yalçınkaya, arazide görünüş itibariyle farklı bir yılan görünce incelemeye aldı. Canlıyı detaylı şekilde inceleyen uzmanlar yılanın, endemik ve nesli tükenmekte olan, beyaz bantlı dağ engereğini (Montivipera albizona) olduğunu tespit etti.


Nesli tükenmekte olan dağ engereği cinsi yılanın, Türkiye’de sadece Kahramanmaraş ve Sivas bölgesinde yaşadığı da belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç