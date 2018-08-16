Nurhak’ta 110 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

Sünnet şöleninde palyaçolar ve animasyon gösterileri eşliğinden eğlenen çocukların kirvesi ise, Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik oldu.

Nurhak Kaymakamlığı, bir ilki gerçekleştirerek başta şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüzler, ihtiyaç sahibi aile çocukları olmak üzere 110 çocuğun sünnet edilmesi amacıyla şölen düzenledi. Elbistan Devlet Hastanesi’nin desteği ile düzenlenen şenlikte, çocuklara ve ailelerine dondurma ve yemek ikramı yapıldı. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen çocuklar ve aileleri adeta birbiriyle yarıştı.

Sünnet şöleni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye gelen ilk isim, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akif Türk oldu. Türk, tüm sünnet olacak çocuklara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Organizeye ev sahipliği yapan Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik ise, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Kaymakam Pendik, şunları söyledi:

“Ülkemiz, son zamanlarda ardı arkası kesilmeyen saldırılara maruz kalmaktadır. Böylesine kritik günlerde, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türk’üyle, Kürt’üyle, sağcısı ve solcusu ile bir araya gelmek, vatanımızı ve devletimizi korumak, hepimizin üzerine düşen bir vazifedir. Bizler de Nurhak’ta bu birlik beraberlik ve kardeşliği sağlamak maksadıyla çeşitli organizasyonlar düzenledik, düzenlemeye de devam ediyoruz. İşte bu toplu sünnet şöleni de, aramızdaki birlik, beraberlik ve kardeşliği güçlendirmek ana amacıyla yapılmaktadır. Bizler, biriz, beraberiz ve kardeşiz. Aynı gemideyiz. Bu gemi ve bu ülke hepimizin. Vatanına, vatanına, milletine ve devletine düşmanlaşmış, yabancılaşmış mihrakların oyununa gelmemeliyiz. ‘Bizler aynı gemide değiliz’ diye kampanya yapanlar, bu ülkeye, bu millete ve bu devlete ihanet etmektedirler. Bizler, bu oyuna gelmeyeceğiz. Nurhak, bir kez daha kanıtladı ki, birlik, beraberlik ve kardeşlik Nurhak’ın ana omurgasıdır. Nurhak’taki bu durum, şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya örnek olacaktır.”

Nurhak Kaymakamlığı olarak 110 çocuğun kirveliğini üstlendiklerini belirten Kaymakam Pendik, “Toplu sünnet merasimleri, normalde kaymakamların yaptığı bir organizasyon değildir. Özellikle bölgemizde böylesine bir organizasyon hiç yapılmamıştı. İlk defa hepimizin tecrübe ettiği bir organizasyon. Bu noktada bizleri teşvik eden Elbistan Devlet Hastanemizin Başhekimi ve çalışma arkadaşlarıydı. Çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluğu maksimum seviyede olacak şekilde bir etkinlik yapmaya çalıştık. Cerrahi müdahaleyi, Elbistan Devlet Hastanemizin hekimleri yapacak.

Sünnet, çok önemli bir olay bir erkek için. Anadolu’da, erkek çocuklar için bir ailenin üzerine düşen en büyük 3 tane dönüm noktası vardır. Birincisi sünnet, ikincisi sünnet ve üçüncüsü de evlendirme. Bizler, bu organizasyonla tabiri caizse buradaki çocuklarımızın kirvesi olduk. Türkiye Cumhuriyeti Nurhak Kaymakamlığı olarak kirvesi olduk. Kirvelik, çok önemli bir müessese. Bizler de bu kirveliğin hakkını ödemek için, manasını eylemle ortaya koymak için daha iyi ve güzel bir çalışma gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik, organizenin hazırlanmasında emeği geçenlerin tek tek isimlerini sayarak teşekkür etti.

Sünnet olmadan önce şölen alanında doyasıya eğlenen çocukların heyecanları ise gözlerine yansıdı. Aileler ise, Nurhak Kaymakamlığı’na ve şölende katkısı olanlara teşekkürlerini iletti.

Daha sonra, sünnet olacak çocuklar, konvoy eşliğinde Nurhak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.