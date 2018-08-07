Nurhak’ta bin 500 keklik doğaya kanat çırptı

2018 yılı ’Doğaya Keklik Yerleştirme Eylem Programı’ kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nden temin edilen bin 500 kınalı keklik, Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik, Kahramanmaraş 15. Bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hacı Kalınkütük, Nurhak Avcılık, Atıcılık ve Spor Derneği Başkanı Ali Özdemir, daire amirleri ve vatandaşın katılımı ile doğaya bırakıldı.

Nurhak Dağı’nda gerçekleşen programda, Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik ve beraberindeki katılımcılar, kafeslerde bekleyen keklikleri elleri ile doğaya buluşturdu. Kekliklerin doğal yaşama doğru kanat çırpışını izlemenin oldukça büyük bir sevinç olduğunu belirten Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik, “Doğal yaşamı sürekli kılmak, doğanın en önemli süsü kekliklerin doğada sürekliğini sağlamak için Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden temin edilen bin 500 kınalı kekliği doğaya bıraktık. Amaç bu güzel hayvanları gelecek nesillere taşımak. Buradaki kekliklerin popülasyonunu artırılmasında da vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor” dedi.

Doğal hayatın devamlılığı ve dengesi açısında önemli yere sahip olan kekliklerin, sahiplenilmesi ve korunması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Pendik, “Bıraktığımız bin 500 kınalı keklik, kısa bir süre içerisinde doğaya uyum sağlayacak. Avcılarımız ve vatandaşlarımız bu konuda büyük hassasiyet gözetmeli. Bu bölgeler, sürekli denetim altında tutulacak. Doğal hayatın devamlılığı ve dengesi açısında önemli yere sahip olan kekliklerin, sahiplenilmesi ve korunması gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kafeslerdeki kınalı keklikler, doğaya salındı.