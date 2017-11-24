Öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Kaza, Türkoğlu İlçesine bağlı Yeşilyöre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus S. kullandığı 27 NY 492 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan Osman K. yönetimindeki 46 K 0578 plakalı öğrenci servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öğrenci servisi kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan öğrenci servisinde yer alan 13 öğrenci ile sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Öğrenciler olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.