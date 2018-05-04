Öğrenciler kısa "tutumlulukla" ilgili kısa film çekti

Elbistan Şehit İsrafil Kargı İlkokulu KADEP ekibi öğretmenlerinden Cuma Taş ve Durmuş Ali Yalçınöz, Nisan ayının değeri olan ‘tutumluluk’ konusunu daha iyi anlatabilmek için bir kısa film çekmeye karar verdiler.

Senaryosunu yazdıkları filmin yönetmenliğini ve kameramanlığını da kendileri yaptılar. Oyunculuğunu da yaptıkları filmde ayrıca okulda çalışan diğer öğretmenler, okul personeli ve öğrenciler de rol aldılar.

Okul konferans salonunda yapılan filmin galasına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Galada konuşan Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) ekibi öğretmenlerinden Cuma Taş, “Amacımız hem kendi öğrencilerimizin hem de filmi izleyen diğer bütün öğrencilerin minik yüreklerine ve hayallerine dokunmaktı. Ama filmin yapım aşamasında görev alan öğrencilerin masumiyetleri ve yetenekleri bizim kalbimize dokunarak ufkumuzu açtı. Öğrencilerimizle birlikte bizler de yeri geldi zorluk çekerek yorulduk, yeri geldi hep beraber eğlendik” dedi.

Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) ekibi öğretmenlerinden Durmuş Ali Yalçınöz ise, “Filmin beğenilmesine çok mutlu olduk. Ayrıca filmin çekim aşamasında ve galada kendilerine her türlü desteği veren Okul Müdürü Paşa Yücel, Müdür Yardımcıları Abdullah Sarıçiçek ve Levent Bulut, Elbistan Adliyesi çalışanları, okul KADEP ekibi, diğer öğretmenler, öğrenciler ve velilerine teşekkür ederiz.

Konuşmanın ardından, “Uyanış: Savur Han” filmi izlendi.