Öğrencilerden 29 Ekim'e özel marş

Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri ve öğretmenleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel marş yazılarak klip hazırlandı.

Onikişubat ilçesindeki bir lisede hazırlanan marş 1 ay içinde tamamlanarak klip haline getirildi. Hazırlanan marşta milli birlik ve beraberliğin yanı sıra vatan, millet ve Atatürk sevgileri ön planda yer aldı.

Klip hazırlanırken duygusal anlar yaşadığını söyleyen 12'inci sınıf öğrencisi Ali Samet Zulkadir, “Gönüllülük esaslı yazılan marşın klibinde bende arkadaşlarımla birlikte yer aldım. Klip çekimlerinde duygularımızın yükseldiği anlar oldu. Klip çekimlerinde bütün okul olarak katıldık” dedi.

Hazırlanan marş ve tamamlanan klibi ülkeye armağan ettiklerini kaydeden öğretmen Leyla Kapukaya Miskan, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaklaştığımız bu dönemde, milli birlik ve beraberliğimizi düşünerek bir marş yazdık. Yazdığımız marşımızda milli değerlerimize, inançlarımıza ve Atatürk'e, şehitlerimize ve vatanımıza verdiğimiz önemden bahsettik. 1 ay da marşımızı yazıp hazırladık. Okulda öğrenci ve öğretmenlerimiz ile birlikte bir klip çektik. Marşımızı tüm ülkeye davet ediyoruz” dedi.