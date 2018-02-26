Öğrencilere kayak eğitimi

Yedikuyular Kayak Akademisi’nde başlayan eğitimler haftada 5 gün sürüyor. Sabah 30 öğleden sonra da 30 olmak üzere günlük 60 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor.

Yedikuyular Kayak Akademisi’ne getirilen öğrencilere profesyonel eğitmenler tarafından kayak dersleri veriliyor.

Kayak Akademisi’nde 14 Şubat 2018 tarihinde başlayan eğitimlerde Şehit Mıllış Nuri İlkokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Karacasu Vali Saim Çotur Yatılı Bölge Okulu, 12 Şubat İlkokulu, Cahit Zarifoğlu İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Dumlupınar İlkokulu, Dereli Mehmet Avşar İlkokulu, Dulkadiroğlu İlkokulu, Çakmacı Sait İlkokulu, Barbaros İlkokulu, Şehit Evliya İlkokulu, Sultan Bayazıt İlkokulu öğrencilerine kayak eğitimleri verildi.

Ücretsiz olarak verilen eğitimler sonunda başarılı olan öğrenciler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor Kulübü’ne öğrencilerin aileleri ile görüşülerek lisanslı kayak sporcusu olarak kazandırılması sağlanacak.

Eğitimlere Saçaklızade İlkokulu, Reşit Gümüşer İlkokulu, Mimar Sinan İlkokulu, Rasim Özdenören İlkokulu, Kayabaşı İlkokulu öğrencileri ile devam edilecek.