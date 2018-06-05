Öğrencilerin enerjisi çevreyi temiz tutuyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle atık pil toplayan çocukları ödüllendirdi. Bu kapsamda Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa atık pil seferberliği düzenleyen Dulkadiroğlu Belediyesi, dereceye giren okulları ödüllendirdi. Geçtiğimiz yıl da düzenlenen atık pil toplama yarışmasına bu yıl da yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.

Atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okulların ödülleri Kıraathane’de düzenlenen ödül töreniyle verildi. Ak Parti Milletvekili Adayı Habibe Öçal’ın da katıldığı program da bu yılın birincisi 300 kg atık pil toplayan Hacı Osman Arıkan İmam Hatip Ortaokulu oldu. İkinci ise 135 kg atık pil toplayan Dulkadiroğlu İlkokulu oldu. Bu yıl üçüncülüğü ise Deniz Bitmiş Ortaokulu göğüslerken, dereceye giren okullara spor malzemeleri, satranç seti ve masa tenisi takımı hediye edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Her yıl olduğu gibi bu yılda atık pil toplama yarışmasına güzel bir katılım oldu. Okullarımızın bu konuya ilgisi bizleri de son derece memnun etmektedir. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık projesine ciddi anlamda destek veriyoruz. İlçemizde Sıfır Atık projesinin gereksinimlerine yerine getirmek için özel çalışmalar yapıyoruz. Atık pil toplama kampanyası da bu kapsamda başlattığımız projelerimizdendir. İlçemize bağlı okullarımız atık pil topluyor. En fazla pil toplayan okulumuzu ödüllendiriyoruz. Ben öğrencilerimize bu anlamlı yarışmaya katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.”