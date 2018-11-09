Öğrenciyi darp eden okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

Kahramanmaraş'ta okuldan kaçtığı iddiasıyla 12 yaşındaki bir öğrencinin parmaklarını kırdığı iddia edilen okul müdürü görevden uzaklaştırıldı.

Olay, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Tombak Mahallesi'ndeki bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Ö.K. (12), okuldan kaçtığı gerekçesiyle ve okul hizmetlisinin, ‘tavuk çalıyor' iddiası üzerine okul müdürü Mustafa Y. tarafından değnekle dövüldü. Ö.K.'nin eli, değnek darbeleri nedeniyle kırıldı.

Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, Bakanlık müfettişlerimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.