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23 Kasım 2017 17:52

Öğretmen belediye başkanı çocuk meclisi kurdu

Kahramanmaraş’ta Pazarcık Belediyesi’nin öğretmen belediye başkanı Yakup Hamdi Bozdoğan, belediyede çocuk meclisi kurdu.

Öğretmen belediye başkanı çocuk meclisi kurdu

23 Kasım 2017 17:52


Pazarcık’ta eğitim gören öğrencilerin yeraldığı çocuk meclisi 2 ayda bir toplanıp belediyenin imkanlarından faydalanacak ve çocukların ihtiyaçları karşılanacak. 1 yıl görev yapacak olan çocuk meclisi, yine çocuklar tarafından başkanını seçecek.


Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdoğan, “Bugün özellikle çocuk meclisini açacağımız günün bir önemi var. Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğundan dolayı bugüne denk getirdik. İlk çocuk meclisimizi burada açtık, bunlar bir yıl görev yapacaklar. Asıl amacımız burada çocuklarımızın öz güvenini kazandırmak. Demokrasi bilincini yerleştirmek; vatan sevgisi, millet sevgisi, vatan sevgisi, devlet şuuru, tabiri caizse kafalarına kazımak” dedi.




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