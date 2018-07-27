Oksijensiz kalan balıklara yeni yuva

Elbistan’a bağlı Kalealtı Mahallesi’nde 400 metrekarelik gölette yaşayan balıklar, mahalle halkı tarafından büyük özenle korunuyor. Ancak balıkların büyük bir kısmı, sudaki oksijen seviyesinin düşmesi sonucunda bir gece içerisinde telef oldu. Sağ kalan balıkları kurtarmak için arayış içerisine giren mahalle halkının beklediği destek Kahramanmaraş Valiliği’nden geldi. Vali Vahdettin Özkan’ın talimatıyla harekete geçen Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek gölet alanında incelemelerde bulundu. Göletteki su miktarının ve oksijen oranının, balıklar için yaşama elverişli olmadığının görülmesi üzerine, bölgede faaliyet gösteren özel bir balık çiftliği ile temasa geçildi. Göletten ağlarla toplanan balıklar, tesise götürülerek havuza alındı. Geçici süreyle burada tutulacak balıklar, şartların iyileşmesiyle birlikte tekrar asıl yaşam alanına dönecek.

Balıkların tutulduğu çiftlikte incelemelerde bulunan Kalelatı Mahalle Muhtarı Ahmet Türkan, oksijensiz kalan balıkları hayatta tutmak için böyle bir çözüm yolu bulunduğunu söyledi.

Tesis sahibi Haşim Böke ise, “Balıklar, Kalealtı’ndan bize emaneten getirildi. Belli bir süre burada tutacağız. Ölenler ölecek, kalanlar kalacak. Tahminimce bulundukları noktada popülasyon artınca; mevsim itibariyle de sular azaldı. Bunun ikisi birleşince kısmen ölüm başlamış. Balıkların bir kısmı bize geldiği zaman sersem haldeydi. Onlar da öldü” ifadelerini kullandı.