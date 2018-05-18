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18 Mayıs 2018 12:06

Okul bahçesinde top oynarken kalp krizinden öldü

Kahramanmaraş’ta okul bahçesinde top oynarken kalp krizi geçiren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Okul bahçesinde top oynarken kalp krizinden öldü

18 Mayıs 2018 12:06


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesindeki Binevler Ortaokulu’nda arkadaşlarıyla birlikte bahçede top oynayan Ömer Faruk Uçar (12) bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Okula çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Faruk Uçar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ömer Faruk için arkadaşları oturduğu sırayı çiçeklerle donattı. Öğretmeni tarafından bırakılan sepete öğrencileri duygu ve düşünceleri yazılı notları bıraktı.


Binevler Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ramazan İşler, “Okulda ders başlamadan önce sabah saat 07.40 civarındaydı. Öğrencimiz arkadaşlarıyla top oynuyormuş ve fenalaşıp yere düşmüş. O sırada biz de olayı görür görmez ambulansı çağırdık ve öğrencimizle birlikte biz de hastaneye gittik. Ama öğrencimiz kurtarılamadı. Okul olarak çok üzgünüz, cuma namazını müteakip cenazesi Göksun ilçesinde kaldırılacak. Allah ailesine sabırlar versin diyoruz” dedi.




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