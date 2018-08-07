Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 10:39

Okul fareleri, kıskıvrak yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde girdikleri okuldan bir miktar parayla bilgisayar çalan 3 şüpheli, güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkan polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Okul fareleri, kıskıvrak yakalandı

07 Ağustos 2018 10:39

En büyüğü 15 yaşında olan şüphelilerin, suçlarını itiraf ettiği bildirildi.


İddialara göre, Esentepe Mahallesi Darende Caddesi üzerinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Lisesi’nden 900 lira para ve bir de bilgisayar çalındı. Olayın öğrenilmesinin ardından okula gelen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında 3 çocuğun, okul çevresini bir süre kolaçan ettikten sonra kömürlüğün penceresinden içeri girip, okuldaki bilgisayarı ve parayı alarak hızla uzaklaştıkları görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Polis, A.B. (15), E.D. (15) ve 14 yaşındaki F.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Savcılık talimatıyla emniyete götürülen şüphelilerin, buradaki sorgularında suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.


Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç