Okul fareleri, kıskıvrak yakalandı

En büyüğü 15 yaşında olan şüphelilerin, suçlarını itiraf ettiği bildirildi.

İddialara göre, Esentepe Mahallesi Darende Caddesi üzerinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Lisesi’nden 900 lira para ve bir de bilgisayar çalındı. Olayın öğrenilmesinin ardından okula gelen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında 3 çocuğun, okul çevresini bir süre kolaçan ettikten sonra kömürlüğün penceresinden içeri girip, okuldaki bilgisayarı ve parayı alarak hızla uzaklaştıkları görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Polis, A.B. (15), E.D. (15) ve 14 yaşındaki F.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Savcılık talimatıyla emniyete götürülen şüphelilerin, buradaki sorgularında suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.