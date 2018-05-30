“Okumak Yaşamaktır” projesi sergiyle tamamlandı

Her ilden seçilen temsilci okulun öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticilerinin dahil olduğu projenin bitiş sergisi Avrupa ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Projenin Kahramanmaraş temsilcisi olan Yaşar Gölcü İlkokulu’nun sergisine, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi ev sahipliği yaptı. "Kitap Okuyorum, Geleceğe Koşuyorum’’ sloganı ile hayata geçirilen eğitim projesinin sergisi, alışveriş merkezindeki buz pistinin yanında gerçekleştirildi.

Yaşar Gölcü İlkokulu Müdür Yardımcısı Zahide Karaköse, Şubat ayında başlayan projenin, öğrenciler için çok verimli geçtiğini kaydetti. Zahide Karaköse, “Projeyle, okullarımızda, kitap okuma etkinlikleri düzenleyerek okuyan, okuduğunu anlayan, gelecek kuşaklar için okumayı bir yaşam kültürü haline getiren bir nesil hedefledik. Öğrencilerimiz yoluyla aileleri de etkileyerek, kitap okuma alışkanlığı ile birlikte, geniş bir görüş açısına sahip, olayları detayları ile değerlendiren, özgüveni yüksek, kendisini iyi ifade eden bir toplum oluşturmayı amaç edindik” dedi.

Karaköse, proje kapsamında birbirinden farklı etkinliklerle öğrencileri okumaya teşvik ettiklerini kaydetti. Proje hakkında bilgiler veren Karaköse şunları söyledi:

“Okulumuzda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle ortak bir okuma saati planladık. Bu saatler arasında okuma dışında hiçbir faaliyet gerçekleştirmedik. Daha sonra çocuklarımızın okudukları kitapları resmetmelerini istedik ve bunun için de okulumuzda bir ders saati belirledik. Okumayı heyecanlı bir hale getirmek için balonların içerisinde 100 temel eserin isimlerini yazıp öğrencilerimizden bu balonları patlatmasını istedik ve ismi çıkan kitapları çocuklarımıza hediye ettik.”

Projenin en önemli ayağında, kentin tarihi ve doğal mekanlarında okuma saatleri düzenlediklerini belirten Karaköse, “Büyükşehir belediyemiz ve ilçe kaymakamlığımızın katkılarıyla, çocuklarımızı kentimizin kültürel ve doğal güzelliklerini temsil eden alanlara götürdük. Burada kitap okuyan çocuklarımızın fotoğraflarını çektik. Şimdi de projenin sonuna geldik ve bu etkinliklerde çekilen fotoğrafları sergiliyoruz” diye konuştu.

Zahide Karaköse, Kahramanmaraş’ta düzenlenen birçok sosyal ve kültürel faaliyete ev sahipliği yapan Piazza AVM’nin, "Kitap Okuyorum, Geleceğe Koşuyorum’’ sergisine de kapılarını açtığı için teşekkür etti.