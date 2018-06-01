Okunsun diye kitap toplayıp dağıtıyorlar

Berfin Yetik, Sultan Yetik ve Veli Can Geçici adlı çocuklar yakınlarından ve vatandaşlardan okunmuş kitapları topladı. Çocuklar daha sonra bu kitapları kaldırım üzerinde kurdukları stantta bedavaya dağıtıyor.

Kitap okumak isteyen vatandaşların stanttan kitap aldığını ve bunun 2 kitap ile sınırlı olduğunu anlatan çocuklar "Vatandaşlar ve yakınlarımızdan atıl durumda olan eski kitapları toplayarak kitap alma imkanı olmayanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu güzel ve anlamlı etkinliğimizde bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dediler.