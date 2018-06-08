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08 Haziran 2018 13:57

Öldürüldü denilen oğlunu 22 yıldır arıyor

Kahramanmaraş’tan 22 yıl önce çalışmak için Balıkesir’e giden Mustafa Çamçakal’dan hala haber alınamıyor.

Öldürüldü denilen oğlunu 22 yıldır arıyor

08 Haziran 2018 13:57


Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi’nde yaşayan Çamçakal ailesinin en büyük oğlu Mustafa Çamçakal, 22 yıl önce baklavacılık mesleğini yapmak için Balıkesir’in Erdek ilçesine gitti. Çalıştığı pastanede, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı söylenen Mustafa Çamçakal’ın, ustası tarafından öldürüldüğü iddia edildi.


Ustasının Çamçakal’ı öldürüp toprağa gömdüğünü veya denize attığını iddia eden anne Sıdıka Çamçakal, oğlunun ölüm haberini 22 yıl önce yine bir Ramazan ayında aldığını ve çok üzgün olduğunu söyledi.


Anne Sıdıka Çamçakal, oğlunun cenazesini isteyerek yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Çamçakal, "Benim oğlum Balıkesir’in Erdek ilçesine baklava ustası olarak çalışmak için gitti. 22 yıldır oğlum eve gelmedi. 22 yıl önce Ramazan ayında telefonla aradılar bizi. Oğlumun kaçtığını eve dönmesi gerektiğini söylediler. Ben de uzak mesafe hemen gelemez diye düşündüm. Ben oğlumu sordum onlarda, ‘oğlunu hiç sorma dediler, adı duyulmamış bir memlekete gitti senin oğlun’ dediler. Ben onlara, ‘adı duyulmamış memleket neresi, ya toprağın altı ya da denize attınız’ dedim. ‘Benim çocuğuma ne yaptıysanız bana verin’ dedim. Ardından 1 hafta sonra bir başka kişiden telefon geldi ama ismini vermedi. Beni arayan, ‘Oğlunu ustası öldürerek Balıkesir ile Bandırma arasında toprağa gömdü’ dedi. ‘Sen boşuna arama oğlunu’ dedi. 22 yıldır bekliyoruz oğlumun cenazesini, bana bir ölüsünü kemiklerini versinler yeter, getirilmesini istiyorum diğer çocuklarımın psikolojisi hep bozuldu. Bize ’davanız bitti’ dediler biz de itiraz ettik. Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan yardım bekliyorum" diye konuştu.




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