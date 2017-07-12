Ölmek üzere olan atın imdadına itfaiye yetişti

Onikişubat ilçesine bağlı Avşarlı Mahallesi’nde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ölüme terk edilen at için Kahramanmaraş itfaiye ekipleri seferber oldu. Aşırı sıcak havayla birlikte açlıktan ve susuzluktan bitkin düşen atı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, atı sıkıştığı yerden vinç yardımıyla çıkardı. Atın çıkarılmasıyla birlikte olay yerinde hazır bekleyen veteriner ekibi, ata ilk müdahaleyi yaptı. Bir ayağının kırık olduğu anlaşılan at, kamyonet yardımıyla veteriner merkezine götürüldü.