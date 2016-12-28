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28 Aralık 2016 16:43

Onikişubat Belediyesi’nden lise öğrencilerine 37 bin ‘Safahat’

Onikişubat Belediyesi’nden lise öğrencilerine 37 bin ‘Safahat’

28 Aralık 2016 16:43

Onikişubat Belediyesi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 80. Yıldönümü dolayısıyla lise öğrencilerine 37 bin tane Safahat hediye etti.
Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen törenle kitapların dağıtımına başlanırken, öğrencilere hitap eden Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Milli Şairimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Bizim için esas olan fiziki hizmetlerden çok, sizlerin eğitimi ve insan odaklı çalışmalardır. İşte bugün de bu insan odaklı çalışmalarımızdan birini daha sizlerle yapıyoruz. İstiklal Marş’ımızı yazan ve ‘Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın’ diyen o büyük şairin ölüm yıldönümünde sizlerle beraberiz. O’nu unutmamamız gerektiğini düşündük, hem unutmamamız hem de sizin okumanızı temin için 37 bin safahat aldık ve bütün liselerimize dağıtacağız inşallah. Böylelikle O büyük şairi unutmayacağız” dedi.



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