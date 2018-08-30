Onikişubat Belediyesi’nin Yaz Okulu kapandı

Onikişubat Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri ve Bilgi ve Kültür Evleri dahil 5 merkezde uygulanan Yaz Kursları’nda Kur’an-ı Kerim, adab-ı muaşeret, peygamberler tarihi, Osmanlıca, hızlı okuma, İngilizce, halk oyunları, bağlama, gitar, resim, diksiyon, işaret dili eğitimi gördü, doğa ve kültür gezileri gibi aktivitelerle de sosyalleşerek eğlendi.

Sosyal Etkinlik Merkezleri, Bilgi ve Kültür Evleri dahil yaz kurslarına toplamda 800 öğrenci katılım sağlarken, yoğun ilgi gören yüzme kurslarından da 2 bin öğrenci faydalandı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yaz Okulu kapanış programına konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatillerini iyi değerlendirebilmeleri bağlamında sokaklarda yanlış insanlarla bir araya gelmemeleri ve olumsuz alışkanlıklar edinmemeleri için Bilgi ve Kültür Evlerimiz ve Sosyal Etkinlik Merkezlerimizde yaz kursları düzenledik. Aynı zamanda yüzme havuzlarımızı da öğrencilerimize tahsis ettik” dedi.

“Miras bırakmak istiyorsanız çocuk yetiştirin”

Konuşmasında gelecek nesillerin önemine değinen Başkan Mahçiçek “Her şeyden önce önem göstermemiz gerekenler çocuklarımızdır. Arkanızda miras bırakmak istiyorsanız iyi çocuk yetiştireceksiniz. Hem ülke için hem kendimiz için. Onikişubat Belediyesi olarak evlatlarımızın geleceği adına ciddi anlamda çaba sarf ediyoruz. Her yıl ’12 bin ile 15 bin arası kitaplar devletten, kırtasiye malzemesi ve çantalar Onikişubat Belediyesi’nden’ sloganı ile yola çıkarak, öğrencilerimiz ve ailelerine destek sağlıyoruz. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz kendilerini en iyi şekilde geliştirsin. Onlara en iyi imkanları sunalım ki onlar da bu ülkeyi yönetebilecek, ülkesine milletine vefalı, bağlı hale gelebilsin. Eğer bunu başarabilirsek, bu ülke çok daha iyi noktalara gelebilecek. Biz binalar yaparız içini doldurmak size ait” diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.