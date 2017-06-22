Onikişubat’ta camiler çocuklarla doldu taştı

Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, çocukları başarılarından ve isteklerinden dolayı tebrik ederek hediyeler dağıttı.

Başkan Mahçiçek, öğrencilerin 2016-2017 eğitim ve öğretim hayatlarında ki başarılarını tebrik ederek hem karne hediyesi olarak, hem de Kur’an eğitiminde ki başarılarından dolayı; takke, seccade, gül suyu ve tespihten oluşan hediyeler verdi. Ardından Başkan Mahçiçek, Ramazan bayramına iki gün kala Kahramanmaraş’ta geleneksel hale gelmiş olan Maraş çöreği, bayram şekeri ve oyuncak takdim ederek çocukları mutlu etti.

Okulların tatil olmasıyla birlikte Kur’an kurslarında eğitim gören küçük öğrencilere, 39 camide 10 bin adet hediye dağıtımı yapıldı.