Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 17:20

Onikişubat’ta camiler çocuklarla doldu taştı

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, ‘Onikişubat’ta camiler çocuk açtı’ projesiyle camiler çocuklarla doldu taştı.

Onikişubat’ta camiler çocuklarla doldu taştı

22 Haziran 2017 17:20


Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, çocukları başarılarından ve isteklerinden dolayı tebrik ederek hediyeler dağıttı.


Başkan Mahçiçek, öğrencilerin 2016-2017 eğitim ve öğretim hayatlarında ki başarılarını tebrik ederek hem karne hediyesi olarak, hem de Kur’an eğitiminde ki başarılarından dolayı; takke, seccade, gül suyu ve tespihten oluşan hediyeler verdi. Ardından Başkan Mahçiçek, Ramazan bayramına iki gün kala Kahramanmaraş’ta geleneksel hale gelmiş olan Maraş çöreği, bayram şekeri ve oyuncak takdim ederek çocukları mutlu etti.


Okulların tatil olmasıyla birlikte Kur’an kurslarında eğitim gören küçük öğrencilere, 39 camide 10 bin adet hediye dağıtımı yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:45
  • İkindi :16:38
  • Akşam :20:05
  • Yatsı :21:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!