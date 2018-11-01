Organik gübreyle verim ikiye katlandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çiftçilerin organik gübre olarak kullanmaya başladığı leonardirt ile verim ikiye katlandı.

Afşin ilçesi Afşin-Elbistan kömür sahasında bulunan 'Leonardit,' organik gübreyle ürün yetiştirmek isteyen çiftçiler tarafından tarlalarda kullanılmaya başlandı. Afşin Kaboğlak Mahallesi'nde ektiği 200 dönüm mısırda leonardit kullanan çiftçi Hasan Özdoğan verim artışına dikkat çekerek, “Her yıl ektiğim tarladan bu yıl yüzde 60 fazla verim aldım. Kendi tarlamda dekara 400 kilo leonardit kullandım. Kimyasal gübreyi neredeyse hiç kullanmadım. Ürün yetişme aşamasında her yıl suladığım mısırı bu yıl 1 eksik suladım. Verim mükemmel, kalite inanılmaz” dedi.

Afşin ve Elbistan bölgesinde leonarditi hem kullandıklarını hem de başkalarına tavsiye ettiğini belirten çiftçi Hasan Özdoğan, “Afşin ve Elbistan bölgesinde termik santral kömür sahasında, bitki ve hayvan kalıntılarının uzun yıllar toprak altında kalmasıyla oluşan bir gübre türü olan leonarditi herkese tavsiye ediyorum. Bizler kullanmazsak başkaları kullanmaz. Toprak düzenleyici özelliğine sahip olan leonardit bütün ürünlerde verim artışına neden olduğundan dolayı tavsiye ederim. Leonardit kullanılan tarım ürünlerinde çeşitlerine göre yüzde 25-100 verim artışı görülüyor. Leonardit kullanan vatandaşlarımızın arazilerinde ürünler, erken hasat zamanına ulaşılacaktır. Mesela sahil bölgelerinde bin 200 milimetre yağış alan alanlarda mart ayı sonundan tarlaya girilemezken, bunu kullanan çiftçi şubat ayı ortalarında traktörüyle tarlaya girebilir, toprağını işleyebilir ve ekimini yapabilir. Leonarditi başta domates olmak üzere sebzede de kullanıyoruz. Verim ve kalite bakımından tamamen organik bir ürün” dedi.