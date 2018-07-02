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02 Temmuz 2018 14:01

Organları bağışlanan 22 aylık Enes’in karaciğeri umut oldu

Evlerinin balkonundan düşen ve hastanede 8 günlük yaşam savaşının ardından beyin ölümü gerçekleşen 22 aylık Enes Dede’nin ailesi, çocuklarının karaciğerini bağışladı.

Organları bağışlanan 22 aylık Enes’in karaciğeri umut oldu

02 Temmuz 2018 14:01


Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Efsus Turan Mahallesi’nde oturan 22 aylık Enes Dede, 21 Haziran günü ikinci kattaki evin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Afşin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen ve yoğun bakıma alınan 22 aylık Enes Dede’nin 29 Haziran’da beyin ölümü gerçekleşti.


Çocuklarını kaybeden Ahmet ve Sonay Dede çifti, Enes’in organlarını bağışlama kararı aldı. Minik Enes’ten alınan karaciğeri, organ nakli bekleyen çocuğa nakledilmek üzere Malatya’ya gönderildi. Enes Dede’nin cenazesi Afşin Ulu Cami’de kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa defnedildi.




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